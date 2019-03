Alejandro Valverde renonce aux Strade Bianche

L'Espagnol Alejandro Valverde ne sera pas samedi au départ des Strade Bianche (WorldTour), a indiqué mercredi son équipe Movistar.

Valverde est revenu malade du Tour des Emirats arabes unis, où il a terminé à la 2e place du classement général. L'Espagnol a remporté la 3e étape du Tour des Emirats arabes unis, sa première victoire avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde.

Le retour de Valverde est prévu au Tour de Catalogne, qui débute le 25 mars. Le champion du monde avait terminé 4e des Strade Bianche l'an dernier et était monté sur la 3e marche du podium de la course toscane en 2014 et 2015.

Movistar a aussi annoncé que l'Italien Daniele Bennati ne sera pas au départ des Strade Bianche. L'équipe espagnole y alignera les Colombiens Richard Carapaz et Carlos Bettancur, le Portugais Nelson Oliveira, l'Argentin Eduardo Sepulveda et les Espagnols José Joaquin Rojas, Eduard Prades et Carlos Barbero.