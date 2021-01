Alejandro Valverde entame sa "dernière saison" dans le peloton

La fin d’une époque. Au terme de la saison, Alejandro Valverde va quitter les pelotons. Le Murcien a annoncé son intention de raccrocher dans à la presse espagnole. "Je démarre avec l’idée que ce sera ma dernière année", a-t-il déclaré.



"J'entame l'année avec le même enthousiasme et avec l’intention de bien faire pour l’équipe. Et si les victoires arrivent, c’est encore mieux", a précisé Valverde. Il veut notamment briller aux Jeux Olympiques.



Valverde, 41 ans an avril, possède l’un des plus gros palmarès du peloton actuel. Puncheur de talent, il a aussi su rivaliser avec les meilleurs grimpeurs. Vainqueur de la Vuelta 2009, il totalise 8 podiums sur les Grands Tours.



Mais c’est surtout dans les Classiques ardennaises qu’il a imposé sa loi. Roi du Mur de Huy à cinq reprises, il a triomphé quatre fois à Liège-Bastogne-Liège. Six fois sur le podium du championnat du monde, 11 fois dans le top 10 en 14 participations, il a longtemps cru que l’arc-en-ciel se refuserait à lui avant de connaître l’apothéose à Innsbruck en 2018. Encore champion d’Espagne en 2019, il commence à sentir le poids des années. La saison dernière, au cours d’une année particulière, il n’a pas réussi à lever les bras.



Sa carrière est aussi entachée par l’ombre du dopage. Il a été suspendu en 2010 par le Tribunal arbitral du Sport pour une durée de deux ans.