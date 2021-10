Alejandro Valverde : "2022 sera ma dernière année, c’est une certitude"

Alejandro Valverde semblait éternel, le cycliste espagnol de 41 ans a finalement annoncé qu’il fera ses adieux au peloton au terme de la saison 2022.

"2022 va être ma dernière année. Je le dis en toute certitude, à 100%. Il ne sert à rien de prolonger davantage après 21 ans d’activité", a déclaré ce mardi "El imbatido" – comprenez "L’imbattable" – dans l’émission espagnole "Radiogaceta de los Deportes".

►►► À lire aussi : PODCAST : Analyse de la saison 2021, et si Thomas Voeckler était le manager de l’année ?

Alors qu’il avait déjà envisagé d’arrêter en 2021, Valverde avait décidé de poursuivre son aventure dans le peloton pour le plus grand plaisir de ses fans. Le cycliste de l’équipe Movistar en a profité pour remporter le Grand Prix Miguel Indurain et une étape du Critérium du Dauphiné en juin dernier avant de terminer 24e de la dernière édition du Tour de France.

Il est certain que je ne ferai pas le Tour de France

Lors de cet entretien, Valverde a d’ailleurs confirmé qu’il ne participerait pas à la prochaine Grande Boucle : "Mon calendrier pour 2022 ? Il est certain que je ne ferai pas le Tour de France mais, si tout se passe bien, j’espère disputer le Tour d’Espagne. Et pour le reste… Il faudra voir si je dois faire le Tour d’Italie, les Classiques et les courses du calendrier espagnol".

Si Alejandro Valverde compte arrêter à la fin de la saison prochaine, il ne devrait néanmoins pas quitter le monde du cyclisme. "À la fin de ma carrière, il me restera deux ans de contrat au sein de la structure Movistar. J’essaierai alors d’aider autant que je peux la nouvelle génération, pour former les talents de demain", a conclu le coureur espagnol.