Alec Segaert remporte le chrono des Nations junior aux Herbiers

Alec Segaert a remporté le Chrono des Nations junior, prestigieux rendez-vous de fin de saison pour les spécialistes du contre-la-montre. Le jeune belge a bouclé les 24,6 kilomètres en 31'14'', à 47,257 km/h de moyenne.



Le champion d’Europe et 3e des championnats du monde de la spécialité a devancé l’Irlandais Darren Rafferty de 4 secondes et le Français Eddy La Huitouze de 34 secondes. Le Danois Gustav Wang, champion du monde à Bruges, a pris la 5e place. Nos compatriotes Thibault Bernard (8e) et Maxence Place (10e) étaient également engagés.



Segaert rejoindra la formation U23 de Lotto-Soudal saison prochaine.