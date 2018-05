Albasini remporte la deuxième étape du Tour des Fjords, Vanmarcke abandonne

Michael Albasini (Mitchelton-Scott) s'est imposé lors de la deuxième étape du Tour des Fjords cycliste (2.HC), mercredi en Norvège. Le Suisse de 37 ans s'est montré le plus rapide au terme d'un sprint regroupant une quarantaine de coureurs et qui est venu ponctuer les 188 km entre Risor et Kristiansand. Derrière Albasini, Pim Ligthart (Roompot - Nederlandse Loterij) et Kristoffer Halvorsen (Team Sky) complètent le podium. Premier Belge, Dries Van Gestel (Sport Vlaanderen-Baloise) a pris la 15e place.

L'échappée matinale, composée du Néerlandais Floris Gerts (Roompot-Nederlandse Loterij), de l'Autrichien Michael Gogl (Trek-Segafredo) et du Norvégien Aksel Aasheim (Joker Icopal) a animé le début de la deuxième étape. A 75 kilomètres de l'arrivée, Gogl s'est laissé reprendre par le peloton pour ensuite voir ses compagnons d'échappée faire de même à 25 kilomètres du terme.

Dans le dernier tour du circuit basé à Kristiansand, plusieurs attaques ont été signalées mais aucune n'a été suffisamment tranchante que pour surprendre le peloton, composé d'une quarantaine de coureurs dans les derniers kilomètres. Finalement, c'est le Suisse Albasini qui s'est montré le plus fort et le plus rapide dans les rues de Kristiansand en glanant sa première victoire de la saison.

Grâce à sa première place lors de l'étape d'ouverture mardi et à sa huitième position mercredi, le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) conserve sa place de leader du classement général. Il devance, dans la même seconde, Albasini.

Cette deuxième étape a notamment été marquée par l'abandon du Belge Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac), victime d'une chute mardi.

Jeudi, les coureurs disputeront la troisième et dernière étape du Tour des Fjords, longue de 183 kilomètres entre Farsund et Egersund. L'année dernière, le Norvégien Edvald Boasson Hagen avait inscrit son nom au palmarès.