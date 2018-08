Alaphilippe "surpris" par sa victoire

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) s'est offert une seconde classique en enlevant la Clasica San Sebastian samedi. Le Français, qui a battu au sprint son compagnon d'échappée Bauke Mollema, s'est toutefois dit surpris d'avoir gagné.

"Vu mon Tour de France, ma condition physique et le profil de cette course, je savais que je faisais partie des favoris. Mais pour être honnête, c'est une surprise pour moi d'avoir gagné", déclare Julian Alaphilippe. "J'étais plus ou moins fatigué au départ, mais avec ma condition au top, je n'ai pas écouté mes sensations dans les jambes, qui n'étaient pas super. J'ai été concentré dans la finale et j'ai fait mon effort au tout dernier moment. Je dois remercier mes coéquipiers, qui m'ont soutenu toute la journée. Je suis super content d'avoir gagné une si belle classique, une course que j'aime beaucoup. C'est un rêve qui s'est réalisée", conclut Alaphilippe, vainqueur de la Flèche Wallonne au printemps.