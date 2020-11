Alaphilippe : "Si je devais choisir une course à gagner ? Ce serait le Tour"

A 28 ans, Julian Alaphilippe a laissé derrière lui une nouvelle saison mémorable. En jaune pendant trois jours sur le Tour de France, le Français a sciemment laissé de côté ses ambitions de classement général sur la Grande Boucle pour arriver aux Mondiaux d’Imola au top de sa forme.

Une stratégie payante pour le coureur Deuceuninck – Quick Step qui s’est paré du maillot irisé sur les routes italiennes avant de gagner la Flèche Brabançonne, de se tirer une balle dans le pied à Liège et de chuter malheureusement sur le Tour des Flandres.

Invité de l’émission Vélo Bistro sur Eurosport le champion du monde est revenu sur les fortes émotions de cette saison 2020 mais a également parlé de ses futurs objectifs. Et comme il l’admet à demi-mot, le Tour de France figure parmi ceux-ci.

"Si je dois choisir une course à gagner, quelle course je choisirais ? Après avoir remporté le championnat du monde, c’est sûr que j’aimerais bien gagner le Tour de France", a répondu Alaphilippe.

"C’étaient les deux courses qui m’ont toujours fait rêver. Bien sûr j’ai envie de gagner des Classiques, des Monuments mais si il n’y avait qu’une seule course à choisir ce serait le Tour. Attention, je n’ai pas dit que j’allais le gagner. Je dis juste que si demain j’arrête le vélo et que je dois gagner une seule course, ça serait le Tour."

Alaphilippe a d’ailleurs confirmé qu’il miserait fort sur les Classiques en 2021. "Je vais programmer un gros bloc de courses en début de saison avec les Classiques mais je n’en n’ai pas encore parlé avec l’équipe. Le Tour des Flandres est une course que j’aime beaucoup et j’aimerais y retourner. Cela fera partie de mes objectifs du début de saison."