Alaphilippe s'impose à Lans-en-Vercors, Kwiatkowski faiblit et cède le maillot à Moscon

Julian Alaphilippe (Quick-Step) a remporté la 4e étape du Critérium du Dauphiné. Le puncheur français a fait parler sa pointe de vitesse pour régler un petit groupe qui comprenait Dan Martin (UAE Team Emirates), Geraint Thomas (Sky) et Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale). Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) s'est classé 10e à 8''.



Michal Kwiatkowski (Sky), le leader, a concédé 17 secondes sur la ligne. Il cède son maillot jaune à Gianni Moscon (Sky), 9e de l'étape. Les coureurs de la formation britannique trustent les trois premières places du Général.



L'Italien devance le duo Kwiatkowski-Thomas de 6 secondes. Julian Alaphilippe est 4e à 48 secondes. Tiesj Benoot intègre le Top 10 (8e à 1'13''). Notre compatriote, 2e du classement du meilleur jeune derrière Moscon, portera le maillot blanc ce vendredi.



350m de trop pour Cataldo



Dario Cataldo (Astana) a longtemps cru qu'il pourrait s'imposer dans cette étape tracées dans mes magnifiques paysages du Vercors. L'Italien s'était isolé en tête dans l'ascension du Col du Mont Noir, à plus de 40 kilomètres de l'arrivée.



Il lui aura manqué ... 350 mètres. D'abord repris par Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) - le premier coureur à tenter sa chance dans le groupe des favoris -, il a ensuite été avalé par le quatuor Martin-Thomas-Bardet-Alaphilippe. Le coureur de Quick-Step, bien calé dans les roues, s'est décalé au bon moment et s'est montré le plus véloce.



Vendredi, le peloton reliera Grenoble à Valmorel sur 130,5 km lors de la 5e étape.