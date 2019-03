Alaphilippe remporte, devant Van Avermaet, la 2e étape de Tirreno

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) a levé les bras au terme de la 2e étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour) jeudi à Pomarance. Après 195 kilomètres au départ de Camaiore, le Français a devancé Greg Van Avermaet (CCC) et l'Italien Alberto Bettiol (Education First). Le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) est le nouveau leader général de la 'Course des deux mers'. Tiesj Benoot et Tim Wellens ont respectivement terminé 4e et 10e pour l'équipe Lotto Soudal.

L'échappée du jour, composée de cinq coureurs avec Markel Irizar (Trek-Segafredo), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Natnael Berhane (Cofidis), Stepan Kurianov (GazProm-RusVelo) et Sebastian Schönberger (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) s'est formée après 10 km de course à peine.

Le groupe de tête a longtemps compté plus de 3:30 d'avance sur le peloton, contrôlé à distance par la formation Mitchelton-Scott. L'écart s'est irrémédiablement réduit à l'approche de la montée finale, longue de près de 8 km, avant de voir les fuyards se faire reprendre à 13 km de la ligne. Le Slovaque Peter Sagan, diminué par un virus, a été rapidement décramponné une fois que la route s'est élevée.

Déjà victorieuse du contre-la-montre par équipes inaugural mercredi, Mitchelton-Scott a pris le final à son compte pour son leader Primoz Roglic. Le Slovène a d'ailleurs lancé la première attaque à 3 km de l'arrivée.

C'est finalement un groupe d'une trentaine de coureurs qui s'est présenté dans le dernier kilomètre. Plus véloce, Julian Alaphilippe s'est imposé devant le champion olympique. Le puncheur français, déjà vainqueur des Strade Bianche samedi, signe la 5e victoire de sa saison.

Leader mercredi soir, l'Australien Michael Hepburn a laissé la tête du général à son coéquipier Adam Yates, à égalité avec son coéquipier américain Brent Bookwalter.