Alaphilippe : "Je rêve de gagner Liège, mais je prends les trois courses à cœur"

Ce dimanche, c’est l’Amstel Gold Race. Après son annulation en 2020, la classique est de retour pour lancer le triptyque des Ardennaises. Une course en circuit, rythmée par de multiples ascensions à suivre en direct dès 14h10 sur La UNE et Auvio. Et parmi les favoris, Julian Alaphilippe.

Qui va remporter l’Amstel Gold Race ? Un nom revient souvent. Celui de Julian Alaphilippe. Ça tombe bien, le Français est en forme, comme il l’a confié lors de la conférence de presse :

"La forme est bien, j’ai pris le temps de récupérer après le Tour des Flandres. Je suis motivé pour l’Amstel, mais aussi la Flèche et Liège la semaine prochaine. C’est un objectif important dans ma saison. Si ce n’était pas évident de gérer ma forme, j’ai bien récupéré et j’espère faire un bon résultat."

Le message est lancé aux autres concurrents. Si le tenant du titre en 2019, Mathieu van der Poel ne sera pas au départ, les autres noms qui seront sans doute aux avants postes seront Wout Van Aert qui partagera son rôle de leader avec Primoz Roglic, mais aussi Tom Pidcock. Attention cependant que la course sera différente des autres années, l’Amstel se disputant en circuit fermé. La tactique d’équipe risque donc d’être importante et à ce petit jeu-là, Deceuninck-Quick Step pourrait bien tirer son épingle du jeu.

"C’est une course assez nerveuse et on doit rester concentrer car il y a plein d’obstacles. Avec le circuit, il faudra enchaîner les difficultés tout en ayant moins de récupérations qu’en temps normal, ce qui va être difficile. Il faudra aussi veiller à être bien placé pour éviter de prendre une cassure et devoir relancer. Ça va user le peloton, surtout qu’on doit grimper le Cauberg 11-12 fois. Mais on est concentré sur ce qu’on a à faire et on verra comment on va s’organiser. L’équipe qui va contrôler la course aura certains avantages. On a l’habitude de le faire mais il faudra voir comment cela va se passer", continue Julian.