Alaphilippe : "J'ai travaillé dur pour combler ce qui me manquait pour gagner"

Julian Alaphilippe (Quick Step) a remporté la Flèche Wallonne et tient son premier succès dans une grande course d'un jour. Deux fois deuxième en 2015 et 2016, il a cette fois devancé Alejandro Valverde (Movistar), le maître des lieux.



"C'est la troisième fois que je participe à cette course et c'est la troisième fois que je monte sur le podium. J'avais à chaque fois été battu par Valverde. J'ai travaillé dur pour combler ce qui me manquait pour gagner", explique-t-il à notre micro.



"Je ne savais même pas que j'avais gagné"



"Je n'ai pas de mots. Honnêtement, je ne savais même pas que j'avais gagné (il n'a d'ailleurs pas levé les bras, ndlr). J'entendais mal à la radio. Je pensais que Nibali était encore devant", raconte le Français. "J'ai fait mon effort. Je n'en reviens pas. Je remercie mes équipiers qui ont fait un travail formidable. Je suis juste super content."



Le parcours, plus exigeant que les dernières années, lui a plu. "Depuis le départ, j'ai senti que c'était difficile dans les jambes. Après une Amstel Gold Race qui n'a pas été simple non plus. J'aime beaucoup ce parcours : directement difficile et très nerveux dans le final. Je suis super content, trop heureux."



"Je suis motivé et prêt pour Liège"



Vainqueur de la Flèche, Julian Alaphilippe sera encore un des favoris de Liège-Bastogne-Liège dimanche prochain. "Je veux vraiment profiter de la victoire de ce mercredi. Je suis motivé et prêt pour Liège. Je vais faire le maximum", conclut-il.