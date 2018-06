Alaphilippe a atteint son objectif: "Je suis super content"

Julian Alaphilippe, vainqueur jeudi de la 4e étape du Critérium du Dauphiné (Fra/WorldTour), a décroché la 5e victoire de sa saison. Le Français de 25 ans, déjà lauréat de la Flèche Wallonne mi-avril, a également apporté un 38e succès à sa formation belge Quick-Step Floors. "Je suis super content, c'est une course très relevée et ce n'est jamais évident de gagner ici", a-t-il déclaré après l'arrivée.

A Lans-en-Vercors, le Français a émergé d'un sprint en montée, devançant Daniel Martin, Geraint Thomas et Romain Bardet. "Je n'étais pas passé loin d'une victoire derrière Impey lors de la première étape. Aujourd'hui (jeudi), c'était la seule où je pouvais imaginer m'imposer", a dit le talentueux coureur français.

"J'étais à bloc dans les cinq derniers kilomètres, et sur la fin j'ai vraiment tout donné, je me suis fait mal aux jambes. On a bien bossé en stage, et on sait pourquoi on est là. Maintenant, je vais essayer d'aider Bob (Jungels, NDLR) sur la fin de la semaine, parce que je sais que ce sera certainement compliqué pour moi: je suis un gros puncheur mais pas un pur grimpeur."

"Mon but sur cette course était de remporter une étape, il est atteint", a ponctué Alaphilippe, 4e au général à 49 secondes de l'Italien Gianni Moscon (Sky).