Aimé De Gendt et Wesley Kreder prolongent jusqu'en 2021 chez Wanty-Gobert

Aimé De Gendt et le Neérlandais Wesley Kreder ont prolongé leur contrat chez Wanty-Gobert jusqu'en 2021, a annoncé la formation cycliste Procontinentale belge mardi.

À 25 ans, De Gendt court depuis cette année pour Wanty-Gobert. Il a décroché sa première victoire professionnelle dans l'Antwerp Port Epic. Au début de l'année, il avait également terminé à la deuxième place du Grand Prix Samyn et, au mois de juillet, pour son premier Tour de France, il a reçu le prix de la combativité lors de la 11e étape entre Albi et Toulouse.

"Je me sens très bien chez Wanty-Gobert, j'ai donc apprécié la proposition de l'équipe pour étendre mon contrat", a réagi De Gendt dans un communiqué publié par l'équipe. "Ceci montre que l'appréciation est réciproque, ce qui m'a incité à ne pas laisser passer cette opportunité. J'espère de nouveau passer un cap la saison prochaine, et je m'attends à ce que l'équipe dans son ensemble fasse de même."

Le Néerlandais de 29 ans Wesley Kreder a également décidé de prolonger l'aventure avec Wanty-Gobert. Il compte à son palmarès le Tour de Vendée (2012) et une étape du ZLM Tour (2016), mais le Néerlandais est surtout utilisé comme équipier.

"J'ai insisté pour la prolongation du contrat d'Aimé De Gendt, afin de souligner notre confiance. Nous croyons dans la possibilité de jouer un rôle majeur dans les classiques et nous y travaillons ensemble. Un point d'amélioration dans ce cadre est par exemple le positionnement aux moments importants. Ce jeune coureur dispose d'un grand potentiel, je suis content de pouvoir continuer à l'aider dans le développement de sa carrière", a expliqué Hilaire Van der Schueren, le directeur sportif du Wanty-Gobert.

"Wesley Kreder se sacrifie toujours pour le collectif. Il n'a pas besoin de beaucoup d'explications pour accomplir sa tâche, et en plus, son enthousiasme est toujours au rendez-vous. Il deviendra un élément important pour atteindre nos objectifs avec Boy et Danny Van Poppel."