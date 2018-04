Ag2r-La Mondiale avec Naesen et Bakelants à l'Amstel Gold Race

L'équipe cycliste française pourra compter sur plusieurs atouts dimanche lors de l'Amstel Gold Race (WorldTour). Le champion de Belgique Oliver Naesen et Jan Bakelants seront au départ, tout comme le Suisse Silvan Dillier, deuxième sur les routes de Paris-Roubaix dimanche derrière le Slovaque Peter Sagan.

Absent en 2017, Jan Bakelants fait son retour dans le Limbourg néerlandais. En 2016, il avait terminé 13e, tout comme Oliver Naesen un an plus tard. Bakkie va disputer sa première grande classique depuis sa lourde chute au Tour de Lombardie. Cette saison, il s'est aligné sur la Classique Loire-Atlantique (57e) et le Tour du Pays Basque (43e du Général).



Silvan Dillier, auteur d'un grand numéro dans l'Enfer du Nord où il a terminé deuxième derrière l'intouchable Peter Sagan, sera aussi au départ de l'Amstel Gold Race. En trois participations, il n'a jamais fait mieux qu'une 78e place (2015).

L'équipe sera complétée par les Français Alexis Vuillermoz, Axel Domont et Benoit Cosnefroy ainsi que le Luxembourgeois Ben Gastauer.

Sélection AG2R:

Jan Bakelants, Oliver Naesen, Silvan Dillier (Sui), Alexis Vuillermoz (Fra), Axel Domont (Fra), Benoit Cosnefroy (Fra) et Ben Gastauer (Lux)