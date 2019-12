Aerts remporte le GP Mario De Clercq, Van der Poel battu après 35 victoires consécutives

Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) a remporté le Grand Prix Mario De Clercq, quatrième des huit manches du Trophée AP Assurances de cyclocross, ce samedi à Renaix. Le Champion de Belgique s'est imposé devant Eli Iserbyt, deuxième à 1:29, et le Champion du Monde néerlandais Mathieu Van der Poel, troisième à 2:13, qui subit sa première défaite de la saison dans les labourés.

De retour dans les labourés après un stage en Espagne avec son équipe Corendon-Circus pour préparer la saison sur route, Mathieu Van der Poel, vainqueur des deux manches précédentes du Trophée AP Assurances, avait jusqu'à présent enlevé les neuf cyclocross dont il avait pris le départ cette saison. Le Néerlandais n'a cependant jamais été en mesure de revendiquer la victoire sur l'exigeant parcours renaisien, au contraire de Toon Aerts, qui a décroché sa troisième victoire de la saison après deux manches du Superprestige.

Chez les dames, c'est la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado qui s'est imposée, devant ses compatriotes Annemarie Worst et Yara Kastelijn. La Britannique Evie Richards a pris la quatrième place devant la Championne du Monde Sanne Cant, cinquième et première Belge.

Annemarie Worst conserve la tête du classement général devant Ceylin del Carmen Alvarado, deuxième à 1:01.

La cinquième manche du Trophée AP Assurances se déroulera le 27 décembre à Loenhout.