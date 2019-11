Adrien Petit sélectionné pour le championnat d’Europe de cyclo-cross… chez les dames

Il y a des reconnaissances sportives qui font chaud au cœur, et puis d’autres qui étonnent un petit peu. Celle reçue par Adrien Petit l’a quelque peu surpris. Le coureur cycliste (Total Direct Energie) a appris qu’il avait été sélectionné pour le championnat d’Europe de cyclo-cross. Jusque-là, tout va bien, même si le Français possède un modeste palmarès en dehors de la route. Mais ce qui est un peu plus surprenant encore c’est qu’il est sélectionné pour la course féminine. Une erreur, évidemment, qui n’a pas manqué d’amuser le principal intéressé sur Twitter : "Apparemment, je suis sélectionné pour le championnat d’Europe de Cyclo-cross ! Dans la course féminine ! J’ai intérêt à reprendre les entraînements vite fait." Le cycliste a donc pris cette "petite" confusion avec beaucoup d’humour.