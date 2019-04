Adrie van der Poel sur son fils Mathieu : "Il m'étonne encore, il est plus fort que moi"

Le champion des Pays-Bas Mathieu van der Poel, 24 ans, a remporté une victoire inespérée dimanche à l'arrivée de la 54e édition de la seule classique néerlandaise cycliste de la saison l'Amstel Gold Race.

Van der Poel est le premier vainqueur néerlandais de l'Amstel depuis Erik Dekker, lauréat en 2001. Il rejoint aussi au palmarès son père Adrie, vainqueur en 1990.

"Je suis très fier de lui. Ce qu'il a réalisé au cours des six dernières semaines l'a rendu incroyablement populaire. On n'a jamais vu autant de monde à l'Amstel. Il roule pour la gagne, c'est sa manière de faire la course et de traiter le public. C'est un garçon très correct, tout le temps prêt pour les supporters. Dans le final, j’ai crié 'Quel fou, comment a-t-il fait une telle chose ?!'", a précisé Adrie au sujet de son fils à notre micro.

"Il m'étonne encore, même si je connais ses capacités, sa manière de s’entrainer ou de se reposer par exemple. Il gagne l'Amstel 29 ans plus tard, pratiquement de la même manière. Quand j'ai gagné, il y avait aussi deux hommes en tête. Mais il est plus fort que moi", a-t-il conclu avec le sourire.

Père du coureur, Adrie est aussi le mécanicien et le manager de Mathieu. On l’aperçoit régulièrement en bord de route, prêt avec des bidons ou des roues pour son fils.