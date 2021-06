Adriatica Ionica Race : Viviani remporte la première étape au sprint

Le coureur cycliste italien Elia Viviani a remporté mardi la première étape de l'Adriatica Ionica Race, disputée sur 185,3 km entre Trieste et Aviano. Viviani est sorti vainqueur au sprint, devant ses compatriotes Davide Persico et Vincenzo Albanese.

Une échappée de quatre coureurs et une erreur de parcours ont émaillé la première étape de cette course de trois jours dont la première édition a eu lieu en 2018 et classée en catégorie 2.1 Les échappés, à savoir Diego Sevilla, Luca Rastelli, Matteo Donega et Davide Cattelan, ont été repris à cinq kilomètres de l'arrivée, ouvrant la voie à un sprint massif dont Elia Viviani, 32 ans, a émergé. Le coureur italien, vainqueur de neuf étapes au total sur le Tour de France (1), le Giro (5) et la Vuelta (3), a roulé sous la vareuse Deceuninck - Quick-Step avant de passer en 2020 chez Cofidis, équipe pour laquelle il n'avait encore gagné qu'une seule fois, à Cholet cette année.

Elia Viviani a fait d'une pierre deux coups ce mardi puisque le voilà premier leader d'une course qui arrivera mercredi sur les hauteurs de Cima Grappa, au terme d'une étape de 148 kilomètres.