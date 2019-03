Adam Yates vainqueur à Valter, De Gendt sauve son maillot de leader

Adam Yates (Mitchelton-Scott) a remporté la troisième étape du Tour de Catalogne à Valter 2000. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) s'est accroché pour conserver la tunique blanche et verte de leader du classement général.



Le Britannique s'est montré le plus véloce dans un sprint à cinq au sommet d'une ascension finale de 11,2 km à 7,6% de moyenne. Il a réglé dans l'ordre Egan Bernal (Sky), Dan Martin (UAE Team Emirates), Nairo Quintana (Movistar) et Miguel Angel Lopez (Astana).



Malgré de nombreuses attaques, ce groupe de cinq s'est présenté ensemble dans le dernier kilomètre. Et c'est le coureur de Mitchelton-Scott qui été chercher sa deuxième victoire de la saison.



Thomas De Gendt, épaulé par le jeune Bjorg Lambrecht, a réussi son pari et reste en tête de ce Tour de Catalogne. Il possède encore 23 secondes d'avance sur Dan Martin et 27 sur le vainqueur du jour.



Une marge qui sera sans doute insuffisante pour résister aux cadors ce jeudi dans une quatrième étape corsée. Quatre cols difficiles jalonnent le parcours tracé entre Llanars et La Molina.