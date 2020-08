Adam Yates signe pour deux ans chez Ineos

Adam Yates a signé un contrat de deux ans pour l'équipe Ineos Grenadiers, annonce faite par l'équipe cycliste ce vendredi. Le britannique rejoindra sa nouvelle équipe à partir de janvier 2021. A 28 ans, il change donc d'horizon après avoir défendu les couleurs de Mitchelton-Schott depuis 2018.

Spécialiste des courses par étapes, le natif de Bury (Angleterre) a notamment remporté le Tour des Émirats arabes unis en 2020, fini meilleur jeune au Tour de France 2016 (quatrième au classement général) mais s'est aussi imposé à la Clasica San Sebastian en 2015.

"La perspective de rouler pour une équipe britannique m'attirait profondément. J'ai été témoin de la montée du cyclisme au Royaume-Uni et je pense que cela a été stimulée par le succès des coureurs britanniques et de cette équipe. C'est une opportunité excitante et je pense qu'elle est venue au bon moment", a déclaré l'anglais, précisant également qu'il était venu pour disputer les grands tours.

Un enthousiasme partagé par le manager Dave Brailsford. " Je suis vraiment ravi qu’Adam rejoigne enfin l’équipe. C'est le bon moment. Il entre dans la fleur de l’âge alors que, de notre côté, nous nous embarquons dans une nouvelle ère en tant que INEOS Grenadiers."

En attendant, Adam Yates disputera encore le Tour de France 2020 avec son équipe Mitchelton-Schott. Le départ sera donné à Nice le 29 aout.