Ackermann s'adjuge la Flèche de Gooik, Trentin vainquer du Trofeo Matteotti

Pascal Ackermann a remporté la 16e édition de la Flèche de Gooik cycliste (1.1). Dimanche après 198,1 km, l'Allemand de l'équipe BORA-hansgrohe a devancé l'Italien Alberto Dainese (SEG Racing) et Timothy Dupont (Wanty-Gobert). Ackermann, 2e la veille sur la Primus Classic, a décroché sa 20e victoire en carrière, la 11e en 2019.

Têtes d'affiche de cette course qui servait de répétition avant les championnats du monde, Greg Van Avermaet (CCC) et Peter Sagan (BORA-hansgrohe) ont tenté leur chance à plus de 10 km de l'arrivée mais c'est finalement groupé que le peloton s'est présenté sur la ligne.

Plus véloce que le reste, Ackermann a une nouvelle fois démontré qu'il était un des meilleurs sprinteurs du peloton en l'emportant assez facilement. Cette saison, l'Allemand de 25 ans a notamment brillé au Tour d'Italie où il a levé les bras sur deux étapes.

L'année dernière, la victoire était revenue à Jordi Meeus, qui avait devancé au sprint le Norvégien Amund Gröndhal Jensen et le Danois Martin Mortensen.



Matteo Trentin s'est adjugé la 72e édition du Trofeo Matteotti (1.1) disputé autour de Pescara (195 km), dimanche en Italie. L'Italien, qui disputait la course pour l'équipe nationale italienne, a réglé un petit groupe grâce à sa pointe de vitesse. Il a finalement devancé le Costaricien Andrey Amador (Movistar) et son compatriote Daniel Savini (Bardiani-CSF).

C'est la 25e victoire en carrière pour Trentin, champion d'Europe 2018, la sixième en 2019. Deuxième du Tour de Grande-Bretagne début septembre après avoir remporté une étape du Tour de France en solitaire à Gap, Trentin sera assurément un des pions majeurs de l'équipe italienne lors de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme, prévue dimanche prochain dans le Yorkshire. Trentin, qui appartient à l'équipe Mitchelton-Scott, succède au palmarès à l'Italien Davide Ballerini.