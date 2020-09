Ackermann remporte le sprint à Tirreno-Adriatico, chute de Tim Merlier dans le final

Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) a remporté la première étape du Tirreno-Adriatico autour de Lido di Camaiore. L'Allemand, qui s'empare également du maillot bleu de leader, a devancé le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) et le Danois Marcus Cort. La course des deux mers s'est élancé alors que le Tour de France s'octroie un premier jour de repos.

Dès les premiers kilomètres, une échappée de quatre coureurs tentait sa chance avec Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Daniel Savini (Bardiani-CSF), Nathan Haas (Cofidis) et Paul Martens. Ils étaient ensuite rejoints par Julien Simon (Total Direct Energie) et Veljko Stojnic (Vini Zabu-KTM). Un groupe dont Simon Pellaud et Paul Martens se détachaient avant d'être repris à 15 kilomètres de l'arrivée.

Le peloton se regroupait alors pour le sprint et était frappé par une chute à 1,5 kilomètre de l'arrivée dans laquelle Tim Merlier a été impliqué. Le coureur belge, qui a récemment remporté la Brussels Cycling Classic, est sonné. Pascal Ackermann s'imposait finalement au sprint devant Gaviria et Cort pour décrocher sa cinquième victoire de la saison.