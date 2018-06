Ackermann : "J'avais la pression, c'était la dernière occasion pour les sprinteurs"

Pascal Ackermann a remporté mardi la deuxième victoire de sa jeune carrière. L'Allemand de 24 ans, pensionnaire de l'équipe BORA-hansgrohe, a remporté au sprint la 2e étape du Critérium du Dauphiné. "C'est super d'avoir pu lever les bras. Cette fois, je n'ai pas commis la même erreur que dans la première étape", a déclaré Ackermann après l'arrivée.

Déjà 2e au GP de l'Escaut et aux Trois Jours de La Panne après un début de saison prometteur, l'Allemand a signé son deuxième succès de l'année après celui au Tour de Romandie fin avril. La veille, il avait terminé troisième après une petite erreur tactique. "Lundi, je me suis positionné beaucoup trop tôt à l'avant", a avoué le sprinteur, remerciant le travail de son équipe mardi dans le final.

"J'avais la pression car c'était la dernière occasion pour les sprinteurs dans ce Dauphiné. Maintenant je vais travailler pour l'équipe. J'ai gagné aussi au Tour de Romandie, je mets mes deux victoires sur le même plan. Le Dauphiné est une course plus importante, à l'approche du Tour. Mais, en Romandie, c'était ma première victoire en WorldTour", a dit Ackermann.

Malgré sa bonne forme, l'Allemand ne devrait pas être présent sur le routes du Tour de France. "Non, je ne fais pas partie du groupe prévu, il y a dans l'équipe un certain Peter Sagan qui est bien plus fort que moi. Je suis encore jeune et j'espère pouvoir le courir plus tard."