Accidents, crises cardiaques,... 2009-2019: les 10 années maudites du cyclisme belge

En 4 ans, Bjorg Lambrecht est le 4ème coureur belge à décéder en course. L'an dernier, Michael Goolaerts perdait tragiquement la vie, victime d'un arrêt cardiaque lors de la 116e édition de Paris-Roubaix. En 2016, Daan Myngheer et le Liégeois Antoine Demoitié disparaissaient pendant le printemps des Classiques.

C'est un véritable drame qui s'est joué dimanche lors de la course cycliste Paris-Roubaix. Le coureur belge Michael Goolaerts est mort, quelques heures après avoir chuté. Il a été victime d'un arrêt cardiaque, mais beaucoup de questions restent quant à la raison réelle de ce décès.

Paris-Roubaix 2018 : Décès de Michael Goolaerts - Paris-Roubaix 2018 - 09/04/2018 C'est un véritable drame qui s'est joué dimanche lors de la course cycliste Paris-Roubaix. Le coureur belge Michael Goolaerts est mort, quelques heures après avoir chuté. Il a été victime d'un arrêt cardiaque, mais beaucoup de questions restent quant à la raison réelle de ce décès.

Dans un passé légèrement plus lointain, personne n'a oublié les terribles images de Wouter Weylandt sur le Tour d'Italie 2011. En descente, à plus de 70km/h, Weylandt heurte un muret et gît sur le sol, dans une mare de sang.

Ces dernières années, le cyclisme belge a également pleuré la disparition du sprinteur Kristof Goddaert, heurté par un bus à l'entrainement. Mais aussi 3 coureurs victimes de problèmes cardiaques : Frederik Nolf, Rob Goris et l'an dernier : le Wallon Jimmy Duquennoy.

Enfin, il y a presque 10 ans,... l'enfant terrible du peloton disparaissait tragiquement. Frank Vandenbroucke était victime en 2009 d'une double embolie pulmonaire au Sénégal.

La dernière décennie n'aura pas épargné le cyclisme belge.