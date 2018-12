À quoi ressemblera le peloton en 2019? Tour d'horizon des principaux transferts

La saison cycliste s'apprête à redémarrer dans une quinzaine de jours en Australie avec la première épreuve WorldTour, le Tour Down Under. L'occasion de découvrir les nouveautés du peloton 2019 à commencer par le sextuple vainqueur d'étape et lauréat de l'édition 2017 de l'épreuve australienne Richie Porte qui a quitté l'équipe BMC (entre-temps devenue CCC Team) pour porter le maillot de l'équipe Trek-Segafredo.

L'autre sprinteur vedette de ce mercato se nomme Caleb Ewan . Le petit et véloce australien a quitté Mitchelton-Scott, qui lui avait refusé une participation au dernier Tour de France, pour vêtir la tunique de Lotto-Soudal et remplacer le vieillissant André Greipel.

Dans les autres formations, on notera surtout les arrivées de Rob Power et Nicolas Roche chez Sunweb pour soutenir Tom Dumoulin en montagne, l'arrivée du prometteur Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) chez Bora-Hansgrohe, celle du chronoman Stefan Küng (BMC) chez FDJ ou encore de Tony Martin (Katusha) chez Jumbo-Visma (ex-LottoNL-Jumbo).

Les Kazakhs ont toutefois laissé filer le vainqueur de l'Amstel Gold Race et du Nieuwsblad, Michael Valgren . Le Danois a rejoint une équipe Dimension Data qui mise fort sur les classiques avec les arrivées d' Enrico Gasparotto , Roman Kreuziger et Giacomo Nizzolo.

L'équipe de Vincenzo Nibali est directement allée pêcher chez BMC en s'offrant un trio de grande qualité avec le Champion du monde contre-la-montre Rohan Dennis, notre Dylan Teuns et le solide Damiano Caruso . Trois coureurs qui peuvent certainement ramener des satisfactions individuelles (notamment Teuns dans les classiques) mais qui grimpent bien et peuvent prêter main forte à Nibali en montagne.

Plusieurs belges en quête d'un nouveau départ

Jan Bakelants, Jürgen Roelandts et Laurens De Plus - © Belga Images

Côté belge, on enregistre pas mal de mouvements au sein des équipes WorldTour. Le passage de BMC à CCC y est certainement pour quelque chose. En plus du passage de Teuns chez Bahrain, d'autres coureurs du plat pays ont été impactés par cette 'restructuration'. Côté départs, on peut citer Jürgen Roelandts qui a signé chez Movistar et Loïc Vliegen qui est passé chez Wanty -Groupe Gobert. Gijs Van Hoecke (LottoNL-Jumbo), Guillaume Van Keirsbulck (Wanty- Groupe Gobert) et Serge Pauwels (Dimension Data) ont eux rejoints Greg Van Avermaet et Nathan Van Hooydonck dans l'effectif.

Après sa terrible chute au Tour de Lombardie 2017 et une année de transition , Jan Bakelants a quitté AG2R pour s'engager avec Sunweb. Une équipe dans laquelle Edward Theuns n'est pas parvenu à se distinguer. Après une saison, il retourne donc chez son ancien employeur, Trek-Segafredo.

À 23 ans, Laurens De Plus quitte quant à lui la Belgique et Quick-Step Floors pour les Pays-Bas et Jumbo-Visma. Jens Debusschere a lui aussi décidé de s'expatrier en optant pour Katusha-Alpecin après neuf saisons avec Lotto-Soudal.

Enfin, Tom Van Asbroeck a quitté EF Drapac pour Israël Cycling Academy.