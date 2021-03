À la découverte de Cian Uijtdebroeks : Ses rêves de jaune et d'arc-en-ciel

Cian Uijtdebroeks, qui passera professionnel au sein de l'équipe Bora - hansgrohe en 2022, a pour objectif de développer ses qualités de grimpeur et de rouleur dans les années à venir. C'est sur les Grand Tours et sur les Ardennaises (la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège) qu'il aimerait un jour s'illustrer, même s'il a remporté... Kuurne-Bruxelles-Kuurne lors de sa première course chez les Juniors en 2020.

►►► À la découverte de Cian : Des courses entre copains à Abolens au contrat chez Bora

"Ce qu’on pense avec l’équipe Bora - hansgrohe, c’est que je vais devenir un coureur pour jouer le classement général sur les Grands Tours, les courses de plusieurs jours, développe Cian Uijtdebroeks. C’est ce qui ressort de mes tests à l’effort. Mais d’un autre côté, j’ai déjà bien roulé sur les Classiques, cela peut donc aussi être une option. On verra comment je vais me développer. Mais normalement, je deviendrai un coureur de Grands Tours. Les Flandriennes, j’aime bien, mais si je dois choisir entre les pavés en Flandre ou les Grands Tours à l’étranger, le choix est vite fait ! Mes forces, pour le moment, c’est le chrono et les côtes. Grimper ! Mes faiblesses ? Le sprint, je ne suis pas très bon. Si on arrive dans un groupe de trente, je ne vais pas gagner ! Mais c’est plutôt normal : si on a le potentiel d’un coureur de Grand Tour, on est moins explosif. Mon sprint, on va devoir l’améliorer, parce qu’il est vraiment mauvais pour le moment."

Comme il habite à Abolens (Hannut), le jeune coureur de 18 ans va très souvent s'entraîner dans la région hutoise, qui offre une belle panoplie de difficultés que l'on retrouve, notamment, sur le parcours de la Flèche Wallonne. "J'aime grimper, et là-bas, je vais monter des côtes, parfois le Mur de Huy. Je vais aussi de temps en temps dans les Ardennes : La Gleize, Aywaille... Les Ardennaises pourraient me convenir plus que les Flandriennes, les côtes sont plus longues. Et à l’arrivée de la Flèche Wallonne, il y a évidemment le Mur de Huy, une côte très raide. Ce sont peut-être des courses qui peuvent me convenir. En 2020, Primoz Roglic a gagné Liège-Bastogne-Liège, c’est donc possible pour un coureur de Grand Tour de remporter ces courses."