À la découverte de Cian Uijtdebroeks : Des courses entre copains à Abolens au contrat chez Bora

Cian Uijtdebroeks n'a que 18 ans (il les fête ce dimanche 28 février), mais son avenir semble déjà tout tracé. En 2022, il passera professionnel au sein de la prestigieuse équipe Bora - hansgrohe, une formation qui a promis de lui laisser le temps d'apprendre le métier et de se développer avec l'ambition de le voir, un jour peut-être, jouer la victoire sur un Grand Tour.

Une perspective extraordinaire pour un jeune homme qui, il y a un an à peine, n'envisageait pas encore de devenir coureur professionnel. D'ailleurs, s'il est un jour monté sur un vélo pour autre chose qu'une promenade, c'est par le plus grand des hasards, car rien ne le prédestinait à tomber amoureux du cyclisme...

"Petit, j’ai fait de l’équitation pendant plus ou moins cinq ans, et ce qui me passionne depuis toujours, c’est l’univers de la ferme, révèle Cian Uijtdebroeks, qui vit à la campagne, dans le petit village d'Abolens (Hannut), depuis son plus jeune âge. C’est peut-être un peu spécial, mais j’ai toujours aimé les tracteurs et aller rouler dans les champs ! Les animaux me passionnent aussi depuis que je suis tout petit : j’allais notamment nourrir les chevaux. Le vélo, ça a commencé quand j'avais 13 ans environ : il y avait quelques coureurs, ici dans le village, qui roulaient à vélo. Ils faisaient déjà de la compétition, mais ils faisaient aussi des petites courses ici dans le village. Un jour, ils m’ont proposé d’aller faire une course avec eux. Cela m’a tellement plu que j’ai décidé de rejoindre leur équipe, le Team Cycliste de Hesbaye, et c’est là que tout a commencé. Mes parents étaient contents que je fasse du sport, mais pour eux, cela pouvait aussi être du foot ou autre chose. Pour eux, les études et les activités culturelles, c’était beaucoup plus important ! J’ai par exemple joué de la guitare pendant plusieurs années. Le vélo, ils me laissaient en faire parce que cela m’amusait. Et au final... me voilà coureur !"

Avec le TCH, Cian Uijtdebroeks découvre l'univers de la course chez les Aspirants avant de rejoindre l'équipe Sprint 2000 Charleroi lorsqu'il monte chez les Débutants (15-16 ans). "Quand j’étais en première année chez les Débutants, je roulais avec des gars plus âgés, et j’étais l’un des seuls jeunes qui réussissaient à les suivre. Mais dans ma tête, je ne me suis jamais dit à l’époque que j’avais le potentiel pour devenir un très bon coureur. L’idée, c’était d’évoluer, d’essayer d’atteindre un bon niveau. Devenir professionnel, j’ai seulement commencé à y penser l’année passée, quand toutes les équipes étaient là pour me proposer de les rejoindre. C’est à ce moment-là que je me suis dit que je n’étais pas si mauvais !"

Car même lorsqu'il rafle tout sur son passage au cours de sa dernière année chez les Aspirants en 2019, devenir professionnel n'est encore qu'un rêve lointain. "Cette année-là, je pense que j’ai remporté mes trois ou quatre premières courses. C’était incroyable : Champion de Belgique, Champion de Wallonie, Champion de la Province de Liège... Et à l’étranger, j’ai gagné le Critérium Européen des Jeunes au Luxembourg, c’est en quelque sorte la plus grande course à étapes pour les Débutants. J’ai remporté tous les maillots, le classement général et une étape. En faire mon métier, cela a évidemment toujours été un rêve, mais à ce moment-là, je ne pensais pas encore à ça. Je ne faisais pas du sport très "sérieusement", je faisais vraiment ça pour m’amuser."