A deux jours de son retour, Froome ressent "un immense soulagement"

Le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome ressent "un immense soulagement" à l’idée de reprendre la compétition dimanche lors de l’UAE Tour, huit mois après sa dernière course, a-t-il dit vendredi.

"Ce sera un immense soulagement, simplement d’être de retour dans le peloton", a dit le Britannique de 34 ans sur le site internet de sa formation Ineos.

Chris Froome n’a plus couru depuis sa grave chute en juin dernier lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné. Il avait alors souffert de fractures à une vertèbre cervicale, au fémur, au coude, à la hanche et aux côtes.

Après une rééducation intensive, il s’apprête à reprendre la compétition à l’occasion de l’UAE Tour (Emirats arabes unis), avec en ligne de mire le Tour de France en juin et juillet.

Un retour en course est la seule chose à laquelle il pense "depuis des mois maintenant", a-t-il ajouté, voyant son retour comme "une seconde chance".

"Je suis encore loin de là où j’en étais avant ma chute sur le Dauphiné", a-t-il reconnu. "Il va me falloir du temps pour revenir à cette forme".

L’an dernier, le Critérium du Dauphiné était sa dernière course de préparation avant la Grande Boucle, qu’il s’apprêtait à courir en leader d’Ineos et sur laquelle il visait un cinquième succès, le record actuellement détenu par Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. C’est finalement son jeune coéquipier, le Colombien Egan Bernal, 22 ans à l’époque, qui l’avait emporté.