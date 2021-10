A 50 ans, Davide Rebellin ne veut toujours pas descendre de son vélo… même plâtré (vidéo)

Un mois après sa fracture du tibia et du péroné au Mémorial Marco Pantani, Davide Rebellin est de nouveau sur son vélo. A 50 ans, le vétéran du cyclisme italien ne veut toujours pas descendre de son vélo et a tout doucement repris les entraînements. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, on peut voir le triple vainqueur de la Flèche Wallonne rouler sur son hometrainer malgré un plâtre qui immobilise le bas de sa jambe gauche.

Actif dans l’équipe Work Service Cycling, Rebellin vient de boucler sa 29e saison chez les professionnels, lui qui avait débuté sa carrière en 1992.

Trois fois top 10 au général dans des courses mineures cette saison (2.1, Sibiu Tour, Turul Romaniei, Adriatica Ionica Race), Rebellin a montré qu’il pouvait encore être compétitif à un bon niveau. Ses résultats au GP industrie et artisanat (21e) ou au championnat d’Italie (25e), le prouvent.

Rempilera-t-il donc pour une saison supplémentaire ? Le principal intéressé n’a pas encore pris sa décision mais n’écarte pas cette possibilité.

"Je ne fais pas de sacrifices pour rouler encore à vélo. Le cyclisme, c’est ma passion, ma vie. C’est pour cela que je ne considère pas ça un sacrifice. C’est justement pour cette raison que je suis toujours dans le peloton, en dehors du fait que je me sens encore compétitif et que je me sens bien physiquement. Par contre, je ne sais pas à quoi m’attendre après ce coup dur. Je ne sais pas si, après cette chute, je pourrai épingler à nouveau un dossard la saison prochaine", déclarait-il début du mois au média italien OA Sport.