A 40 ans, Fabian Cancellara vit toujours à fond pour le vélo

C’est un Fabian Cancellara athlétique qui nous fait face pour cet entretien anniversaire. L’assaut des kilos post-carrière ne semble pas avoir eu de prise sur lui. " J’ai pris beaucoup de kilos à Noël mais j’ai vécu six semaines comme un professionnel et je ne me plains pas. Je roule encore. Beaucoup ? Qu’est-ce que c’est beaucoup ? Ce week-end j’ai roulé quelques heures avec des amis mais normalement si je peux rouler deux heures, deux ou trois fois par semaine, c’est bien ". S’il a raccroché son vélo pro depuis presque cinq ans, le cyclisme reste au centre de la vie du champion suisse.

Quatre-vingt-huit. Voilà résumée en un nombre la carrière de Fabian Cancellara. Quatre-vingt-huit victoires, du prologue du Tour de Rhodes avec l’équipe Mapei espoir au titre olympique contre-la-montre de Rio. Repéré et formé dans le vivier de la majestueuse Mapei, le Suisse achève la saison 2002 chez les pros de Patrick Lefevere comme stagiaire. Trois mois qui lui permettent d’écrire les premières lignes prestigieuses de son palmarès. Un premier titre de champion de Suisse du chrono et un succès au GP Eddy Merckx en poche, Fabian Cancellara rejoint la Fassa Bortolo pour la saison 2003. Sa première année pro à 21 ans. 13 ans plus tard, Fabian Cancellara arrête au sommet. A Rio, il décroche sa deuxième médaille d’or dans l’épreuve contre-la-montre. Son œuvre est complète. Quatre titres mondiaux, un San Remo, trois Paris-Roubaix, trois Tour des Flandres, huit victoires d’étapes sur le Tour de France et le maillot jaune porté à plusieurs reprises, Cancellara s’en va sans regret.

Homme d’affaires, formateur, manager… Mais toujours dans le milieu

A 40 ans les journées sont bien remplies et comme il aime le souligner, il n’y a que 24 heures dans une journée. "Je ne me lève pas en regardant la météo ou parce que je vais voir mes amis ou aller boire un café. Je ne me dis pas je vais vivre "la belle vie", je vais voyager dans le monde, vivre sur mon nom, sur mes victoires… non. Pour dire la vérité, je l’ai fait quelques mois après ma victoire à Rio, mais au début de 2017, j’ai lancé mon agence d’événements". " Chasing Cancellara " (à la poursuite de Cancellara) une société spécialisée dans l’organisation d’événements qui tournent autour du cyclisme. Aujourd’hui, après quatre années d’existence, "Chassing Cancellara" emploie cinq personnes. "Le vélo c’est bénéfique pour la santé mais c’est encore meilleur pour la tête. Je ne fais pas du vélo pour retourner courir, je ne vais pas faire la course pour être le premier. Non, je veux être en bonne santé. Aujourd’hui par exemple, j’ai plusieurs choses à faire mais si à la fin de ma journée, je peux faire même une demi-heure sur Zwift ça me relaxe, ça me donne de nouvelles forces, ça me permet de récupérer". Car l’agenda du champion suisse déborde d’occupations, à côté de son agence, Cancellara est aussi membre de la Swiss Racing Academy, une équipe continentale. "Pour moi, la question n’est pas de savoir quel sera le pro, la chose importante, c’est d’aider les jeunes à s’améliorer. Si tu n’as pas la maturité, tu ne vas pas réussir chez les professionnels. Aujourd’hui, c’est toujours gagner, gagner et passer pro mais il y en a beaucoup qui ne passeront pas pros. Que fait-on avec les autres ? Moi, je suis là pour aider cette équipe, je ne suis pas le propriétaire mais j’essaye d’apporter mon soutien, d’amener des sponsors, de décrocher des places dans des courses car c’est compliqué de pouvoir prendre le départ d’une course dans les conditions actuelles. Mais c’est chouette de voir ces jeunes et de contribuer au développement de l’aspect humain de ces personnes".

Je n’ai jamais pensé à un come-back

Membre de plusieurs associations caritatives, Fabian Cancellara veille partout au développement du cyclisme, son champ d’action ne se limite pas à la Suisse. " On veut aider les enfants qui n’ont pas forcément l’argent. Le sport est une école de vie et je pense même encore plus le vélo. Avec le cyclo-cross, avec le mountain-bike, avec le Pump track, avec le BMX, le cyclisme est un sport extrêmement large qui a aussi la capacité d’avoir des sports cool pour les jeunes. Le vélo de route a parfois un côté négatif aux yeux des parents. Il y a eu des problèmes avec le dopage, par exemple et puis il y a aussi l’aspect sécurité et le fait que les enfants sont sur la route. Si les jeunes peuvent rentrer dans ce sport avec des trucs cool, ils peuvent apprendre la technique et puis ensuite revenir sur la route. Aujourd’hui, à 14, 15 ans il y a déjà, des jeunes qui font des kilomètres et des kilomètres. Je pense que plus tu élargis ton champ à la base, plus tu auras la force de résister et de durer dans ce monde ". Une conclusion pleine de sagesse pour un champion qui aujourd’hui profite pleinement de sa retraite sans regard mélancolique dans le rétro. " Je n’ai jamais pensé à un come-back, je ne me suis jamais interrogé si mon arrêt était bien ou pas. Je suis calme. Oui un championnat du monde sur route cela aurait été pas mal, un quatrième Roubaix aussi comme une quatrième victoire aux Flandres mais je n’ai pas de regret. Je suis tranquille ". >> LIRE AUSSI : Fabian Cancellara vibre en regardant la génération Van Aert - van der Poel