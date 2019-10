68 victoires pour Deceuninck-Quickstep cette saison ! Laquelle retiendrez-vous ?

La saison cycliste est terminée… et le cyclisme mondial est toujours dominé par une équipe belge.

Grâce à ses 68 succès la formation Deceuninck-Quickstep termine à nouveau la saison à la première place du classement mondial par équipe.

68 c’est certes un peu moins que les 75 victoires de la saison 2018 mais cela reste un total impressionnant. Difficile du coup de ne choisir qu’un seul moment pour illustrer cette année 2019.

On peut par contre résumer la saison des Deceuninck-Quickstep en trois phases.

La phase de l’éclosion tout d’abord. A 19 ans seulement, Remco Evenepoel ne promet déjà plus. Il épate sur tous les terrains. Vainqueur dès sa première course par étapes chez les pros au Tour de Belgique, il s’est aussi imposé au terme de sa première classique estampillée World Tour. C’est bien simple, en remportant la Clasica San Sebastian en solitaire, le prodige belge est devenu le plus jeune vainqueur d’une course Wolrd Tour. Un talent et une précocité qui bénéficie à son équipe mais aussi à la Belgique à qui il a apporté un titre de champion d’Europe et de vice champion du Monde en contre-la-montre.

La phase de la confirmation ensuite pour Julian Alaphilippe. Le Français aurait pu se satisfaire de ses victoires au Strade Bianche, à Milan San Remo et à la Flèche Wallonne. Mais c’est à domicile sur les routes du Tour de France qu’il a confirmé son immense potentiel. Deux victoires d’étapes, quatorze jours en jaune et une cinquième place finale inattendue. A 27 ans, Alaphilippe a frappé fort là où on ne l’attendait pas forcément.

Enfin, il a lui frappé où certains ne l’attendaient plus. Après une saison au service de ses équipiers, Philippe Gilbert incarne la phase de la maturité. A 37 ans, le Liégeois s’est offert un 4e monument à Paris Roubaix et 2 nouvelles victoires d’étape sur la Vuelta.

Evenepoel/Alaphilippe/Gilbert c’est presque un tiers des succès de l’équipe. Mais derrière ce trio se cache aussi un collectif hors-norme. Seize coureurs différents ont gagné cette année pour le compte de la formation belge.