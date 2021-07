4e victoire de la saison pour Cian Uijtdebroeks qui s’impose en Autriche

L’information provient de nos confrères de La DH. Alors que se déroule le Tour de France avec ses stars, d’autres coureurs en profitent pour se faire remarquer sur d’autres courses. C’est le cas du phénomène Cian Uijtdebroeks.

Le Belge, parti en stage en Autriche avec son équipe pour préparer le Tour du Valrommey qui constitue un de ses prochains objectifs, en a profité pour faire une course contre-la-montre.

Et le futur coureur de la Bora-Hansgrohe où il passera pro en 2022 s’est montré le plus rapide au Reither Kogel Trophy, un chrono en montagne. Il a devancé l’Autrichien Markus Wildauer et l’Allemand Félix Engelhardt.

Après avoir remporté la course d’ouverture en Autriche et deux courses UCI de catégorie 1, le Grand Prix de Bohème Occidental et la Classique des Alpes, Cian remporte déjà la quatrième victoire de sa saison. Vivement le voir dans le peloton des grands.