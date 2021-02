Quatrième et avant-dernière étape de l’Étoile de Bessèges ce samedi. Le peloton démarrera de Rousson pour rejoindre Saint Siffret après 151 kilomètres. Trois sprints et deux côtes de deuxième catégorie se mettront sur la jolie route des coureurs entre le département du Gard et le Pays d’Uzès.



Tim Wellens a magnifiquement couronné le travail d'équipe de Lotto-Soudal ce vendredi. Le Trudonnaire s'est imposé en solitaire et a endossé le maillot de leader. Il a toutes les cartes en main pour remporter cette course par étapes.

Et nous vous proposons de suivre ces cinq jours de course en direct vidéo ! L'intégralité sur RTBF Auvio, les étapes de samedi et dimanche aussi sur Tipik. Pour bien débuter la saison cycliste à nos côtés.