3ème victoire de Groenewegen qui gagne la 4e étape au Tour de Norvège

Dylan Groenewegen a signé un 3e succès d'étape dans le Tour de Norvège cycliste 2018 (2.HC), samedi. Le sprinter néerlandais de l'équipe LottoNL-Jumbo a enlevé la 4e étape longue de 218 km entre Kongsvinger et Brumunddal. Il a pris le meilleur dans son exercice favori sur le Polonais Alan Banaszek (CCC Sprandi Polkowice) et le Norvégien Kristoffer Halvorsen (Sky). Jordi Warlop (Sport Vlaanderen - Baloise) a pris la 7e place et Boris Vallée (Wanty-Groupe Gobert) la 8e.

Groenewegen, 24 ans, qui a décroché son 8e bouquet de la saison, a conservé le maillot de leader. L'Amstellodamois avait déjà levé les bras dans le 1e et la 3e étape.

Le Tour de Norvège s'achève dimanche avec la 5e étape de 154 kilomètres entre Moelv et Lillehammer.