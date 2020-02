3e victoire pour Molano sur le Tour de Colombie, Higuita reste leader

Le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a enlevé au sprint la 5e et avant-dernière étape du Tour de Colombie cycliste (2.1), une boucle de 180,5 km à une altitude entre 2.517 et 2.917 mètres, disputée samedi entre Paipa et Zipaquira. Il a devancé ses compatriotes Alvaro Hodeg (Deceuninck-QuickStep) et Jhonatan Restrepo (Androni), tandis que les Américains Travis McCabe (Israël Start-up Nation) et Colin Joyce (Rally Cycling) complètent le top 5. Le Colombien Sergio Higuita (EF Pro Cycling) conserve le maillot orange de leader du classement général.

Juan Sebastian Molano, 25 ans, a décroché la 13e victoire de sa carrière, la 3e cette semaine après ses succès dans les 2e et 3e étapes.

Au général, Sergio Higuita, leader depuis sa victoire dans la 4e étape devant Egan Bernal vendredi, compte 12 secondes d'avance sur le Colombien Daniel Felipe Martinez (EF Pro Cycling) et 14 sur l'Equatorien Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling). Egan Bernal (Ineos), le vainqueur du dernier Tour de France, est 4e à 50 secondes.

Le Tour de Colombie se terminera dimanche par une étape de montagne de 182,6 km entre Zipaquira et le col El Verjon, à 3.290 mètres d'altitude.

C'est la 3e édition du Tour de Colombie. Egan Bernal avait remporté la première en 2018. Son compatriote Miguel Angel Lopez, absent cette année, s'était imposé l'an dernier.