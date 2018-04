35 coureurs, dont Démare et Groenewegen, mis hors course pour avoir forcé un passage à niveau sur le GP de l'Escaut

Trente-cinq coureurs ont été mis hors course du GP de l'Escaut pour avoir franchi un passage à niveau fermé à Krabbendijke, mercredi.

Après 104 kilomètres de course, le peloton était scindé en deux. Une partie du peloton a réussi à franchir le passage lorsqu'il était ouvert. Lorsque le groupe suivant, se trouvant à une dizaine de secondes, est arrivé, les barrières s'abaissaient et le feu était rouge. Mais 35 coureurs, dont Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Tony Martin et Kris Boeckmans, ont forcé le passage. Ils ont été mis hors course.

"Un commissaire de course à moto se trouvait au passage à niveau, comme c'est toujours le cas, et a pu observer l'infraction", a raconté le commissaire UCI Luc Geysen. "Le groupe a été retenu et mis sur le côté. Je l'avais rejoint en voiture. Il a été annoncé aux coureurs qu'ils pouvaient quitter la course. Leurs dossards ont été notés. Ils peuvent s'attendre à une amende. Ils ne pouvaient pas ignorer que le passage était fermé. Nous ne pouvions qu'appliquer le règlement."