3 sur 3 pour Groenewegen aux 4 Jours de Dunkerque

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a remporté au sprint la 3e étape des Quatre Jours de Dunkerque entre Laon et Compiègne. Le sprinteur s'est imposé pour la troisième fois de suite et continue son sans faute sur les routes françaises. Les Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ) et Christophe Laporte (Cofidis) complètent le podium.

Cinq Belges sont présents dans le top 10 : Roy Jans (5e), Timothy Dupont (6), Kevyn Ista (8), Tom Van Asbroeck (9) et Jens Keukeleire (10). Au général, Dylan Groenewegen conserve logiquement le maillot de leader et augmente encore un peu plus son avance sur Sarreau grâce au jeu des bonifications.

Mercredi, Groenewegen avait profité du déclassement de Clément Venturini pour s'imposer.

Vendredi, une nouvelle arrivée au sprint est prévue entre Fort-Mahon et Le Portel avant l'étape reine de Cassel, samedi. Les Quatre Jours de Dunkerque, qui comptent donc six étapes, se termineront dimanche par la traditionnelle étape autour de Dunkerque.