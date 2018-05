3 165 kilomètres parcourus sur un vélo d'appartement et un record du monde à la clé

Mardi, Pascal Pich a battu un drôle de record. Le Français a pédalé 3 165 kilomètres sur un vélo d'appartement en six jours lors de la Foire de Paris.

Pascal Pich, 54 ans, a commencé sa folle aventure le 2 mai. Il a parcouru l'équivalent d'un Paris-Ankara et battu le record détenu jusque là par Philippe Dieumegard qui avait couru 2 923 kilomètres en décembre 2017.

L'année dernière, l'ultra-triathlète avait déjà établi un record en parcourant 3 157 kilomètres sur vélo libre.

A l'AFP, Pascal Pich explique : "Le record que je viens de battre ne m'appartenait pas. C'était moins haut à aller chercher que mon propre record (sur vélo libre) et donc potentiellement plus facile mais ça a été plus dur parce que cette fois la roue s'arrête dès que tu ne pédales plus".

Il en dit plus sur le déroulé de sa course : "J'ai fait un gros départ avec 800 km le 1er jour et 700 km le 2e jour, en me disant que plus vite je prends de l'avance, mieux ce sera. Après, il n'y avait plus qu'à dérouler".

Ce nouveau record tombé, Pascal Pich a déjà un autre projet en tête, tout aussi dingue. Il souhaite réaliser un deca-Iron man en janvier prochain. Le but ? Parcourir 38 kilomètres de natation, 1 800 km à vélo et 423 kilomètres à pied. Il doit à présent trouver des partenaires financiers. Avec ce nouveau record, ces derniers devraient sans doute affluer.