2ème victoire de la saison pour Wout van Aert à Bredene, van der Poel absent

En l'absence du Néerlandais Mathieu van der Poel et de Toon Aerts, Wout Van Aert (Cibel-Cebon) a remporté le cyclo-cross de Bredene, 6e des huit manches au programme, samedi. Le champion du monde s'est imposé avec un large avance (23 secondes), sur Quinten Hermans, 2e, et Jesse Adams 3e. Gianni Vermeersch prend la 4e place et Laurens Sweeck complète le top 5.

C'est la 2e victoire de la saison pour Wout van Aert, 24 ans, sa 4e à Bredene après ses succès en 2014, 2016 et 2017.

Mathieu van der Poel avait décidé de faire l'impasse sur ce Brico Cross et reprendra dimanche soir au Superprestige de Diegem. Toon Aerts aussi souhaitait s'épargner pour défendre ses classements en Coupe du monde et au Trophée AP Assurances.

Chez les dames, en l'absence de la championne du monde Sanne Cant, 2e la veille à Loenhout et de la Néerlandaise Denise Betsema, 3e du cross des As vendredi, c'est sans surprise une autre Néerlandaise Lucinda Brand (Sunweb) qui ajoute une nouvelle victoire à son palmarès après son succès à Loenhout. Loes Sels a pris la 2e place. L'Italienne Eva Lechner, 3e, complète le podium féminin. Lucinda Brand, 29 ans, décroche sa 5e victoire de la saison. Joran Wyseure chez les juniors et le Tchèque Matej Stransky chez les débutant sont les autres lauréats de la journée à la Côte.

Les deux dernières épreuves sont prévues à Maldegem le 6 février et le 17 février à Hulst.