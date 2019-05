2e victoire pour Groenewegen à Dunkerque, Dupont et Jans sur le podium

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a remporté au sprint la 2e étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.HC, qui reliait Wallers (Nord) à Saint-Quentin (Aisne) après 177,7 kilomètres, mercredi.

La 2e étape a pris son envol de Wallers, au cœur de l'Enfer du Nord. Elle a été animée par une longue échappée de 4 coureurs, sortis très vite du peloton. Le peloton a autorisé un écart d'un peu plus de 4 minutes au quatuor composé du Danois Lasse Norman Hansen (Corendon-Circus), du Belge Emiel Vermeulen (Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole), du Lituanien Przemyslaw Kasperkiewcz (Delko Marseille Provence) et du Français Romain Cardis (Total-Direct Energie). L'entrée dans le circuit local à Saint-Quetin a sonné progressivement le glas de l'échappée dont Romain Cardis, dernier rescapé, a été repris à 3 kilomètres du but, sous l'action des équipes de sprinters.

Le sprint qui a soldé cette 2e étape avait, à première vue, été limpide et sacré le Français Clément Venturini devant Dylan Groenewegen et Timothy Dupont (Wanty-Gobert).

Mais, très vite, les commissaires ont jugé fautif un geste de Venturini qui avait touché Dupont dans l'emballage final. Les lauriers du jour sont donc revenus, à sa grande surprise, à Dylan Groenewegen qui n'a rien vu de la « scène » et a sprinté à la régulière pour la 2e place.

Le Néerlandais, déclaré vainqueur devant les Belges Dupont et Roy Jans (Corendon-Circus), a ainsi conforté son maillot rose de leader conquis mardi après sa victoire dans la première étape des 4 Jours de Dunkerque.

Tom Van Asbroeck (Israel Cycling), Jens Keukeleire (Lotto Soudal) et Piet Allegaert (Vlaanderen-Baloise) ont fini 4e, 5e et 6e. Michael Van Staeyen (Roompot-Charles) a terminé 8e, Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Gobert) 9e.

Jeudi, la 3e étape sera disputée entre Laon et Compiègne sur la distance de 156,5 kilomètres.