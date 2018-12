24h en 240 secondes avec Mathieu Van de Poel

24h en 240 secondes, Laurent Bruwier présente ce nouveau rendez-vous

24 heures en 240 secondes. Un nouveau concept qui vous emmène dans la vie d’un champion, dans les coulisses d’une organisation, dans l’ambiance d’un grand rendez-vous.



Vous proposez désormais un nouveau format 24h en 240 secondes, vous pouvez nous expliquer le concept ?



Je serais tenté de vous dire que tout est dans le nom... Avec Yves Peeters, un collègue cameraman, on a eu cette idée d’offrir un moment de vie d’une personne ou d’une organisation. On est parti sur l’idée de 24 heures qui ressemble un peu à la journée type et puis comme ça sonnait bien 24/240 on a gardé le format 240 secondes.



Le premier épisode est paru dans le sillage de Mathieu Van der Poel, c’est le canevas attendu ?



Oui, c’est vers ça qu’on voulait aller. On a tourné avant sa coupure début décembre. Pour une première, être avec un champion de son rang, c’était vraiment top. On ne s’arrêtera pas au vélo, on veut pouvoir faire ça dans tous les sports.

Normalement le prochain se tournera avec le cavalier Jérôme Guery.



Satisfait du premier épisode ?



Oui mais on a déjà noté les améliorations à apporter. Résumer une journée en 4 minutes, ce n’est pas facile. Mais bon, on a promis 240 secondes et on s’y tiendra.