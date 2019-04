1991: La dernière arrivée de la Doyenne dans le centre de Liège

En 127 ans, Liège-Bastogne-Liège a connu quelques lieux d’arrivées bien différents. Des arrivées inédites, comme à Spa en 1894, sur la plaine des Sports de Seraing en 1943, sur les hauteurs de Cointe en 1945 et même à Verviers en 1972 !

Des arrivées plus classiques, sur le vélodrome de Rocourt avec sa piste en cendrée ou en béton où Eddy Merckx remporta trois de ses cinq succès dont les deux premiers et le centre de la ville de Liège, notamment le Boulevard de la Sauvenière.

De 1992 à 2018, c’est sur les hauteurs de Ans qu’était sacré le vainqueur mais cette fois l’arrivée de la Doyenne revient dans le centre de la ville de Liège, vingt-huit ans après la victoire de Moreno Argentin. Souvenir.

En 1991, l’organisateur a “oublié” le Stockeu, jugé trop étroit, et ajouté les côtes de Haussire à La Roche, de Hézalles et de Lorcé.

Champion de Belgique, Claudy Criquielion dispute sa dernière Doyenne et sonne la charge dans le Haute-Levée où dix hommes s’isolent : outre Claudy, on retrouve Sörensen, Indurain, Van Lancker, Alcala, Lejaretta, Bruyneel, Konyshev et Argentin. L’Italien fut le seul à devancer Criquielion, quatre jour plus tôt dans la Flèche Wallonne. Dans chaque côte, Claudy tente de se débarrasser d’Argentin mais le transalpin s’accroche. Tour à tour, Bruyneel et Konyshev sont distancés. Dans la Redoute, le Wallon tente le tout pour le tout. Seuls Indurain, Argentin et Sörensen (ils sont équipiers) sont capables de le suivre. Au sprint, la victoire ne peut plus échapper à Moreno Argentin, véritable bête noire du " Crique " lequel termine deuxième. Argentin réalise le doublé Flèche-Liège, ce qui n’était plus arrivé depuis Eddy Merckx, dix-neuf ans plus tôt.