1969, année héro...(t)ique: Un Ronde d'anthologie pour Merckx!

Par un froid de canard, sous une pluie battante et des bourrasques de vent “à faire souffrir un esquimau” (tel qu’on peut le lire dans les journaux de l’époque), Eddy attaque et s’isole à Vollezele dans le Bosberg, à 70 kilomètres de l’arrivée. Guillaume Driessens, son Directeur sportif, n’en croit pas ses yeux : “Tu es devenu fou ?” Mais Merckx n’en fait qu’à sa tête et plus personne ne reverra le dossard numéro 40 ! Après une chevauchée fantastique de 70 kilomètres en solitaire, il relègue Gimondi deuxième à cinq minutes et trente-six secondes et Basso troisième à huit minutes et huit secondes. Godefroot termine à plus de quatorze minutes et Janssen a plus d’un quart d’heure ! Incrédules, tous les observateurs, à court de superlatifs, réalisent qu’ils viennent de vivre une prestation hors normes, d’un champion hors catégorie.