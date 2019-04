1969, année héro...(t)ique: Merckx vainqueur sur la Doyenne après un numéro sans précédent

À 23 ans, Eddy Merckx dispute déjà sa troisième Doyenne. En 1966, Jacques Anquetil avait remporté la première grande classique de sa carrière, sous la canicule. Merckx, vingt ans, s’y était classé à une prometteuse huitième place.

Douze mois plus tard, Eddy venait de remporter la Flèche Wallonne et rêvait de réaliser le doublé. Arrivé seul avec Godefroot sur la piste en cendrée de Rocourt laminée par la pluie, Eddy avait du s’incliner au sprint.

En ce printemps 1969, Eddy Merckx semble presqu’imbattable. Il a gagné Paris-Nice, Milan-Sanremo et le Tour des Flandres. Il a échoué (?) à la deuxième place de Paris-Roubaix et s’est contenté de la troisième place à l’Amstel Gold Race et de la cinquième à la Flèche Wallonne... y favorisant les succès de Reybrouck et Huysmans. (*Voir tableau bilan 1969 de la saison en cours)

En ce dimanche 22 avril, 253 kilomètres sont au menu de ce Liège-Bastogne-Liège, une classique qui semble faite sur mesure pour Merckx. Eddy veut frapper un grand coup et il va faire un numéro sans précédent.

Le Bruxellois déclenche une offensive de 100 kilomètres dans la côte de Wanne. À la faveur de Stockeu et de la Haute-Levée, il s’envole irrésistiblement avec Victor Van Schil, son équipier dévoué qu’Eddy va littéralement remorquer jusqu’à l’arrivée. “Si tu tombes, je te porterai jusqu’au-delà de la ligne”, lui glisse à un moment le dévoué Vic. Mais c’est Van Schil qui doit s’accrocher jusqu’à la limite de la défaillance et que Merckx ne cesse d’encourager. Peu de gens s’en souviennent mais ils étaient initialement trois équipiers devant : Merckx, Van Schil et Roger Swerts lequel, pour avoir mal manipulé son dérailleur, s’était fait légèrement distancer et aurait pu tenter de revenir dans la Haute Levée. Guillaume Driessens, le Directeur Sportif le lui avait cependant formellement interdit, de peur que Swerts ramène Felice Gimondi et Herman Van Springel.