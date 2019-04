1969, année héro...(t)ique: Merckx termine 5ème sur la Flèche et gagne un collaborateur pour 33 ans

En 1969, Joseph Huysmans place deux démarrages. Le premier est contré par Victor Van Schil, équipier de Merckx qui reçoit la consigne de ne pas collaborer. Les deux hommes sont donc repris. Le second est décisif, à cinq kilomètres de l’arrivée. Huysmans devance de dix secondes un groupe réglé au sprint par Éric Devlaeminck, devant Leman, Godefroot et Merckx, cinquième. Eddy, marqué à la culotte par un véritable escadron Flandria, a refusé de réagir et a ainsi favorisé la victoire de celui qui sera bientôt à son service... pour les 33 années à venir !

Une course que Eddy Merckx a déjà remportée, deux ans plus tôt, alors qu’il n’avait que 21 ans. Eddy avait alors mis à profit le Mur de Thuin pour reprendre Peter Post, Willy Bocklant et Willy In ‘t Ven échappés depuis 100 kilomètres. Un peu plus loin, il n’avait même pas eu besoin de démarrer pour se débarrasser de ses adversaires avant de triompher en solitaire avec 44 secondes d’avance sur Peter Post.

Jos Huysmans rejoindra en effet Merckx l’année suivante et les deux hommes ne se quitteront plus. Équipiers de 1970 à 1977, le Cannibale lui demandera ensuite d’assurer les fonctions de Directeur Sportif au sein de son équipe C&A et puis de devenir son collaborateur dans sa fabrique de cycles. Aujourd’hui encore, Merckx est très élogieux à son égard : “Jos avait le moteur pour remporter le Tour de France”.

L’année suivante, Eddy Merckx prend une éclatante revanche et remporte une Flèche qui... n’était pas à son programme. Piégé 48 heures plus tôt dans Liège-Bastogne-Liège (qui se disputait à l’époque avant la Flèche) par les frères De Vlaeminck dans le tunnel d’accès à la piste de Rocourt, Merckx fulmine. “Il était de très mauvais humeur. Le soir de la Doyenne, il m’avait téléphoné pour m’annoncer qu’il ne rentrerait pas à la maison et qu’il allait tout de même courir la Flèche Wallonne. A sa voix, j’avais bien senti qu’il bouillait intérieurement”, confia plus tard son épouse Claudine. Intenable, Eddy gagne en solitaire avec 53 secondes d’avance sur Georges Pintens.

Merckx remporte une troisième fois la Flèche Wallonne en 1972, au terme d’un sprint en côte où il devance ses dix-sept compagnons d’échappée, malgré les caprices d’un dérailleur, bloqué sur un trop gros braquet ! Trois jours après avoir remporté Liège-Bastogne-Liège, Merckx réalise le doublé comme son idole Stan Ockers, dix-neuf ans plus tôt.

INSOLITE : Le jeudi 29 avril 1965, Eddy Merckx a 19 ans et il fait ses grands débuts professionnels à la Flèche Wallonne. Voici son récit de cette première qui ne lui laissera pas un souvenir impérissable et pour cause. “Après 200 kilomètres, je me suis éteint comme une chandelle sur une route légèrement en pente et après avoir subi une crevaison avant le Mur de Huy. A l’époque j’étais encore à l’armée et je devais me lever tous les jours à six heures du matin. En outre, je ne disposais que de quelques jours par semaine pour m’entraîner, ce qui était insuffisant. Passer pro quand on est encore sous les drapeaux ne procure aucun avantage.”

Bilan de Merckx sur la Flèche Wallonne

9 participations

3 victoires : 1967, 1970 et 1972

2ème en 1973

3ème 1975

4ème 1976

5ème 1969

2 abandons: 1965 et 1977