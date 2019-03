1969, année héro...(t)ique: Merckx s'impose pour la 3ème fois sur Milan-San Remo

Avec sept victoires en dix participations, Merckx a établi un record qui n’est pas près d’être égalé. Aujourd’hui encore, lorsqu’on lui demande si Milan - Sanremo n’est pas une loterie, Eddy s’enflamme: "vous avez déjà gagné sept fois sur dix au Lotto ?"

C’est une tradition, la première grande classique est aussi la plus longue : 288 kilomètres. Ce 19 mars (jour de la Saint-Joseph, fête chômée en Italie) 1969, 173 coureurs s’élancent de Milan par un temps estival.

Eddy Merckx place un démarrage foudroyant à 150 mètres du sommet du Poggio. Il passe devant la célèbre cabine téléphonique avec une poignée de secondes d’avance sur ses premiers poursuivants et plonge dans la descente, au bas de laquelle, sur la Via Aurelia, le Belge précède le peloton étiré de trois cents mètres. On ne le reverra plus. Merckx triomphe en solitaire sur la Via Roma. Eddy y devance de douze secondes Roger De Vlaeminck, Marino Basso, Dino Zandegu et Walter Godefroot. Voici ses premiers mots : "C’est la course la plus facile de ma vie."

A vingt-trois ans Eddy Merckx a déjà remporté trois fois la Primavera, c’est du jamais vu ! "C’est la plus belle des trois parce que la première conquise avec un écart. J’ai eu le temps de savourer ce succès", se réjouit le jeune bruxellois.

"Curieusement j’ai failli abandonner au pied du Poggio, parce que j’ai ressenti de violentes douleurs au genou droit. Heureusement, en vue du sommet, le mal a disparu." Merckx s’était cogné le genou contre le guidon lors d’un ralentissement du peloton à une quinzaine de kilomètres de la fin. "J’ai dû m’abîmer un petit os."