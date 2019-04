1969, année héro...(t)ique: Merckx, 3ème, favorise la victoire de Reybrouck

Ce 18 avril 1969, Eddy Merckx s’aligne pour la toute première fois au départ de l’Amstel Gold Race. Créée trois ans plutôt, la course néerlandaise n’a alors ni le même prestige ni le même retentissement qu’aujourd’hui. Elle ne figure même pas dans le calendrier des classiques.

De Helmond à Meerssen, 259 kilomètres sont au programme des coureurs. Ils sont 132 au départ à Helmond et ils ne seront que 36 à l’arrivée d’une course disputée sous la neige et la grêle. Merckx termine troisième à seize secondes du vainqueur après avoir clairement favorisé la victoire de son équipier Guido Reybrouck lequel devance Jos Huysmans au sprint.

A cette époque, l’Amstel Gold Race n’est pas la priorité de Merckx. En 1973, alors qu’il n’est venu que deux fois en sept ans, et toujours sans beaucoup d’ambition, Merckx l’a promis aux organisateurs, cette fois il vient pour gagner. Les nuages sont très bas, il pleut et il souffle un vent de tempête. Dans le Keutenberg, Joop Zoetemelk attaque avec dans sa roue un néophyte, Hennie Kuiper. Merckx les rejoint dans le Fromberg et les laisse sur place dans le Sibbergrubbe. Il s’impose en solitaire avec trois minutes et treize secondes d’avance sur Frans Verbeeck, deuxième.

Eddy revient deux ans plus tard. Il place une attaque tranchante dans le Keutenberg. Seul Freddy Maertens est en mesure de rester de son sillage. Vêtu du maillot de champion du monde, Merckx lâche son compagnon d’échappée dans le dernier kilomètre et devient le premier coureur à gagner deux fois la Gold Race...en quatre participations. Chez Molteni, la fête est totale avec la troisième place de Joseph Bruyère, fidèle lieutenant d’Eddy, né à...Maastricht.

Bilan de Merckx sur l’Amstel Gold Race

5 participations

2 victoires : en 1973 et 1975

3ème en 1969

8ème en 1970

9ème en 1977