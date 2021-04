100% Sport, "Coup de sonde": Paris-Roubaix sera-t-il plus difficile en automne?

Philippe Gilbert reste pour quelques mois encore le dernier vainqueur de l’Enfer du Nord. Pour la 2ème année consécutive, Paris-Roubaix est reporté. L’an dernier, la classique française a même été annulée. Si tout va bien, la course aura lieu le 2 octobre pour les dames et le 3 octobre pour les hommes. Le peloton aurait dû retrouver les pavés le 11 avril. Au printemps comme chaque année. Mais, en raison de la crise sanitaire, la course se déroulera pour la première fois en automne. Une météo plus fraîche, des pavés humides et des feuilles mortes. La Reine des Classiques aura sans doute une tout autre saveur. C’est le thème de notre coup de sonde du jour. A votre avis, un Paris-Roubaix automnal sera-t-il plus difficile pour les coureurs ? A vous de voter !