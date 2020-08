WNBA : Victoire pour Julie Allemand, sixième défaite consécutive pour Emma Meesseman

Les Indiana Fever, avec Julie Allemand, ont décroché leur quatrième victoire de la saison en WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basketball, en écartant les New York Liberty (86-79). Dans le même temps, les Washington Mystics et Emma Meesseman ont subi une sixième défaite de rang face aux Los Angeles Sparks (81-64).

Face à New York, Julie Allemand était une nouvelle titulaire avec Indiana et a compilé 13 points, 5 assists et 4 rebonds en 33 minutes de jeu. Emma Meesseman, de son côté, était également titulaire avec Washington avec 12 points, 11 rebonds et 5 assists en 34 minutes.

Au classement, Indiana occupe la 7e place avec 4 victoires et 5 défaites, juste devant Washington qui compte 3 victoires et 6 défaites. La première place est occupée par Seattle avec 8 victoires et 1 défaite.

La saison régulière de WNBA, jouée à huis clos en Floride, a été raccourcie à 22 rencontres pour chaque équipe. Suivront ensuite les playoffs qui réuniront les 8 meilleures équipes avec une finale programmée en octobre.