WNBA : Emma Meesseman peut encore croire aux playoffs, Julie Allemand éliminée malgré un match étincelant

Cette nuit a été particulièrement marquante pour les deux joueuses belges engagées en WNBA, même si la course aux playoffs s'arrête mathématiquement pour Julie Allemand. La meneuse d’Indiana Fever a sorti un match de dingue face aux Las Vegas Aces : Allemand a compilé 19 points (nouveau record personnel pour elle en WNBA), 6 rebonds et 8 assists, mais cela n'a pas suffi : son équipe n'a pas pu éviter la défaite (86-92).

L’équipe d'Indiana est officiellement éliminée de la course aux play-offs. Petite satisfaction pour elle, Julie Allemand a impressionné cette saison et est l’un des éléments clés et positifs de sa franchise. Au point que son équipe et sa coach militent sur les réseaux sociaux et en interview pour que la Belge puisse prétendre au titre de "rookie de la saison".

Emma Meesseman et les Mystics se relancent

Si les playoffs ne sont plus accessibles pour Indiana, en revanche Emma Meeseman et les Washington Mystics peuvent encore y croire malgré une saison en dent de scie. Avec 18 points de la Belge (et 80% de réussite au shoot), les Mystics ont gagné contre une des équipes les mieux classées de la Ligue (86-89 contre le Minnesota Lynx) et ont encore un mince espoir de qualification pour les playoffs.

Cette saison est décidément bien plus compliquée que la précédente pour les championnes en titre (privées de joueuses importantes n'ayant pas fait le déplacement dans la bulle WNBA en Floride, pour raisons de santé ou raisons personnelles), mais il reste encore un petit espoir et trois matches à Washington pour créer l’exploit et s’emparer sur le fil de la 8e place occupée par Dallas.